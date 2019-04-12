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США при поддержке НАТО размещают THAAD в Румынии

США при поддержке НАТО размещают THAAD в Румынии
10:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Штаты готовятся разместить систему THAAD на румынской базе при поддержке союзников НАТО.

Власти США летом 2019 года по запросу НАТО планируют разместить в Румынии современную систему воздушной и противоракетной обороны, сообщает пресс-служба Европейского командования армии США.

Отмечается, что уже этим летом в Румынии будет размещена система THAAD с 69-й артиллерийской бригады противовоздушной обороны, которая ныне базируется в Форт-Худе в Техасе. Система THAAD будет интегрирована в архитектуру BDD НАТО в период техобслуживания и обновления системы Aegis Ashore в Румынии.

Из Техаса THAAD будет перемещена на румынскую базу Девеселу. Воздушное командование НАТО будет контролировать THAAD в период всей миссии.

Система противовоздушной обороны предназначена для перехвата ракет в радиусе до 200 километров.

Напомним, Соединенные Штаты в начале марта впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

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Румыния, США, НАТО, THAAD.
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