США перебросили в Израиль противоракетные системы THAAD

Новости мира: США развернули современную противоракетную систему THAAD в Израиле.

Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Об этом сообщило в понедельник американское информагентство АР.

"Батарея THAAD, которая доставлялась (в Израиль - ред.) из США и Европы, прибыла в понедельник на базу ВВС на юге страны", - подтвердил в понедельник журналистам представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

Израиль уже имеет развитую многоуровневую систему противоракетной обороны, способную перехватывать большой диапазон ракет противника - от дальнего до ультракороткого радиуса действия. Зато американская система THAAD, которая специализируется главным образом на перехвате баллистических ракет, усилит систему ПРО Еврейского государства.

Американские военные, со своей стороны, отметили, что развертывание системы THAAD подтверждает "длительную приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля" и демонстрирует, что американские силы могут "реагировать быстро и непредсказуемо на любую угрозу в любом месте".

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана, а также огромного арсенала ракет Хезболлы в соседнем Ливане.