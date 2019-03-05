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США перебросили в Израиль противоракетные системы THAAD

США перебросили в Израиль противоракетные системы THAAD
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: США развернули современную противоракетную систему THAAD в Израиле.

Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Об этом сообщило в понедельник американское информагентство АР.

"Батарея THAAD, которая доставлялась (в Израиль - ред.) из США и Европы, прибыла в понедельник на базу ВВС на юге страны", - подтвердил в понедельник журналистам представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

Израиль уже имеет развитую многоуровневую систему противоракетной обороны, способную перехватывать большой диапазон ракет противника - от дальнего до ультракороткого радиуса действия. Зато американская система THAAD, которая специализируется главным образом на перехвате баллистических ракет, усилит систему ПРО Еврейского государства.

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Американские военные, со своей стороны, отметили, что развертывание системы THAAD подтверждает "длительную приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля" и демонстрирует, что американские силы могут "реагировать быстро и непредсказуемо на любую угрозу в любом месте".

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана, а также огромного арсенала ракет Хезболлы в соседнем Ливане.

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Израиль, ПРО, THAAD, Джонатан Конрикус.
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