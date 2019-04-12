Профсоюз учителей Польши принял решение продолжать забастовку

Новости мира: Учителя, бастующие в Польше, хотят посредника для переговоров.

Профсоюзное объединение польских учителей (ZNP), которое возглавляет общенациональную забастовку учителей, призвало польское правительство возобновить переговоры с привлечением посредника извне.

Об этом говорится в принятой резолюции ZNP, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Президиум главной управы ZNP решил продолжить забастовку в рамках коллективного спора, который был инициирован решением главной управы от 10 января 2019 года, и обратиться к председателю Совета министров с инициативой о немедленных переговорах с ZNP с участием внешнего посредника", - говорится в заявлении Объединения польских учителей.

Как информировало агентство, по всей Польше в понедельник утром началась бессрочная общенациональная забастовка педагогов, участие в которой принимают педагоги около 80% польских школ и детских садов. Это крупнейшая забастовка польских педагогов за последние 25 лет.

Между тем, параллельно с забастовкой в школах в среду начались экзамены учащихся старших классов. В свете отсутствия учителей в школах учеников экзаменуют директора школ, представители отделов образования и волонтеры.

Объединение польских учителей требует повышения зарплаты педагогам. Сначала профсоюзное объединение настаивало на увеличении зарплаты учителей на 1 тыс. злотых (7 тыс. грн), а впоследствии согласилось на постепенное повышение зарплаты — на 30% в 2019 году. В свою очередь правительство предложило увеличить зарплаты учителям в этом году на 15%, изменить систему оценки учителей, уменьшить стаж и тому подобное. По словам представителей властей, в бюджете страны на сегодняшний день нет средств для того, чтобы выполнить все требования учителей.

С начала забастовки стороны не ведут переговоры. Впрочем, как учителя, так и правительство декларируют готовность возобновить переговоры.