Курьеры Греции вышли на улицы с протестами

Новости мира: В Афинах работники служб доставки объявили 24-часовую забастовку с требованием улучшения условий труда.

В четверг, 11 апреля, греческие курьеры и работники служб доставки вышли на улицы Афин и объявили забастовку на 24 часа с требованиями по обеспечению их одеждой и транспортом, передает ANA-MPA.

Помимо основных требований, курьеры требуют признания их профессии опасной в связи с гибелью 15 работников за последние несколько лет. Кроме этого, протестующие настаивают на повышении зарплаты и более качественном социальном обеспечении.

Союз курьеров Греции заявляет о плохих и грязных дорогах, сильном шуме, профессиональных болезнях и жалуется на частые дорожно-транспортные происшествия.

Напомним, не менее семи человек погибли во вторник в ходе новых столкновений между суданскими силами безопасности и участниками протестов.

На протесты в 21-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции вышли 22,3 тысячи человек, что является самой слабой мобилизацией с 17 ноября прошлого года.