Скачать
Пятница, 12.04.2019
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Курьеры Греции вышли на улицы с протестами

Смотрите фото (4)
Курьеры Греции вышли на улицы с протестами
11:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Афинах работники служб доставки объявили 24-часовую забастовку с требованием улучшения условий труда.

В четверг, 11 апреля, греческие курьеры и работники служб доставки вышли на улицы Афин и объявили забастовку на 24 часа с требованиями по обеспечению их одеждой и транспортом, передает ANA-MPA.

Помимо основных требований, курьеры требуют признания их профессии опасной в связи с гибелью 15 работников за последние несколько лет. Кроме этого, протестующие настаивают на повышении зарплаты и более качественном социальном обеспечении.

Союз курьеров Греции заявляет о плохих и грязных дорогах, сильном шуме, профессиональных болезнях и жалуется на частые дорожно-транспортные происшествия.

Протесты в Судане: За выходные власти задержали около 2,5 тыс. человек

Напомним, не менее семи человек погибли во вторник в ходе новых столкновений между суданскими силами безопасности и участниками протестов.

На протесты в 21-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции вышли 22,3 тысячи человек, что является самой слабой мобилизацией с 17 ноября прошлого года. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Греция, Забастовка, Протесты, Курьеры, Протесты в Афинах, Протесты в Греции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
04 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Рецепт дня: цукаты из моркови
Рецепт дня: цукаты из моркови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь