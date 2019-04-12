Меркель: Мы хотим свободных и честных выборов в Украине во втором туре

Новости мира: Второй тур выборов в Украине должен пройти так же демократично.

Второй тур президентских выборов в Украине должен пройти так же демократично, как и первый, с учетом критики наблюдателей.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу в Берлине после переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы хотим свободных и честных выборов во втором туре", - сказала Меркель.

Она заметила, что ОБСЕ оценила украинские выборы как справедливые и честные. В то же время, критику со стороны этой организации следует воспринимать очень серьезно, что особенно важно перед вторым туром президентских выборов, а также парламентскими, которые пройдут в октябре.

При этом, канцлер не восприняла намек на то, что, встречаясь только с одним участником украинской избирательной гонки, она свидетельствует о поддержке одного из кандидатов, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с обоими. В этой связи Меркель подчеркнула, что находится в постоянном контакте и обмене мнениями с действующим украинским лидером.

"Также во время выборов важно оставаться в переговорном режиме", - добавила она.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Берлине. После этого он отправится в Париж, где в 18.00 запланирована его встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча Макрона с Зеленским планировалась на 15.00 12 апреля.