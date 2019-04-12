Порошенко: Мы не прекратили борьбу за то, чтобы остановить "Северный поток - 2"

Новости Украины: Украина продолжает борьбу за прекращение строительства "Северного потока-2".

Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Петр Порошенко.

""Северный поток – 2" не является новой (темой – Ред.) в дискуссиях между Украиной и Германией, между Украиной и Европейским Союзом. Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства Nord Stream-2. Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.