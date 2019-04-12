Президент обсудил проблемный Донбасс в Германии

Новости Украины: Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннеґрет Крамп-Карренбауэр ситуацию на оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, встреча состоялась во время рабочего визита Порошенко в Германию.

"Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, которые незаконно содержатся в России. Крамп-Карренбауэр дала высокую оценку прозрачности проведения первого тура президентских выборов в Украине и их соответствия высоким демократическим стандартам.

Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине. Как сообщалось, 12 апреля у Президента Украины запланированы визиты в Германию и Францию для встречи с руководством этих государств.