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Экс-заместитель генсека НАТО: Присоединение Украины к альянсу возможно

Экс-заместитель генсека НАТО: Присоединение Украины к альянсу возможно
14:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: По мнению Вершбоу, НАТО в конце концов сдержит обещание о членстве Украины.

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что Альянс выполнит свое обещание относительно членства Украины и Грузии.

Об этом он заявил во время выступления на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вершбоу отметил, что Украина правильно поступает, фокусируясь на реализации задач, прописанных в Годовой национальной программе.

"Украина имеет возможности достичь уровня страны, которая стала привлекательным кандидатом на членство в НАТО... Присоединение возможно, НАТО постоянно обещает, что Украина и Грузия получат членство, и я считаю, что рано или поздно НАТО сдержит свое обещание", - сказал он.

Однако он отметил, что в ситуации с конфронтацией с Россией вряд ли союзники достигнут консенсуса (для получения членства необходимо единодушие всех 29 стран-членов НАТО. - Ред.).

"В этом вопросе потребуется лидерство США и важным будет сотрудничество Украины с союзниками", - сказал Вершбоу.

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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время дискуссии отметила важность процесса подготовки к вступлению.

"Конечно, вам не терпится, мы это понимаем. Но процесс важен, так как он дает вам укрепление институтов. Как бы долго не длился этот путь, он дает Украине устойчивость. Великобритания поддерживает евроатлантический путь Украины", - сказала Гоф.

Посол Канады Роман Ващук в свою очередь сообщил, что команда канадских специалистов будет помогать в разработке Годовой национальной программы Украина-НАТО на 2020 год.

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НАТО, Александр Вершбоу, Джудит Гоф, Североатлантическая интеграция.
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