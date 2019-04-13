СМИ обеспокоились судьбой кота арестованного Ассанжа

Новости мира: После ареста Ассанжа журналисты обсуждают судьбу его кота, проживавшего в посольстве Эквадора.

Бывший сотрудник WikiLeaks Джеймс Болл заявил, что кота Джулиана Ассанжа отдали в приют. Сотрудница WikiLeaks Ханна Йонассон утверждает, что кота передали семье Ассанжа.

После ареста 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне западные СМИ, в числе которых Washington Post, CNN и New York Times, выпустили материалы по поводу судьбы кота по имени Джеймс, проживавшего вместе с Ассанжем в посольстве.

Кот основателя WikiLeaks пользовался популярностью в соцсетях и имеет собственные страницы под ником "посольский кот" в Twitter (31,8 тыс. подписчиков) и Instagram (более 6 тыс. подписчиков).

11 октября бывший сотрудник WikiLeaks Джеймс Болл со ссылкой на источники в посольстве заявил в Twitter, что животное отдали в приют.

"К вашему сведению: посольство Эквадора давно отдало кота Джулиана Ассанжа в приют, поэтому не рассчитывайте на его экстрадицию в ближайшее время (я искренне хотел его забрать)", - написал он.

Сотрудница WikiLeaks Ханна Йонассон утверждает, что кота передали семье Ассанжа.