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СМИ обеспокоились судьбой кота арестованного Ассанжа

СМИ обеспокоились судьбой кота арестованного Ассанжа
07:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: После ареста Ассанжа журналисты обсуждают судьбу его кота, проживавшего в посольстве Эквадора.

Бывший сотрудник WikiLeaks Джеймс Болл заявил, что кота Джулиана Ассанжа отдали в приют. Сотрудница WikiLeaks Ханна Йонассон утверждает, что кота передали семье Ассанжа.

После ареста 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне западные СМИ, в числе которых Washington Post, CNN и New York Times, выпустили материалы по поводу судьбы кота по имени Джеймс, проживавшего вместе с Ассанжем в посольстве.

Кот основателя WikiLeaks пользовался популярностью в соцсетях и имеет собственные страницы под ником "посольский кот" в Twitter (31,8 тыс. подписчиков) и Instagram (более 6 тыс. подписчиков).

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11 октября бывший сотрудник WikiLeaks Джеймс Болл со ссылкой на источники в посольстве заявил в Twitter, что животное отдали в приют.

"К вашему сведению: посольство Эквадора давно отдало кота Джулиана Ассанжа в приют, поэтому не рассчитывайте на его экстрадицию в ближайшее время (я искренне хотел его забрать)", - написал он.

Сотрудница WikiLeaks Ханна Йонассон утверждает, что кота передали семье Ассанжа.

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Wikileaks, Джулиан Ассанж, Кот Ассанжа, Посольский кот.
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