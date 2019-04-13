Из Эстонии выдворили двух пропагандистов "Россия-1"

Новости мира: Служба внутренней разведки Эстонии запретила на 5 лет въезд в шенгенскую зону двум работникам госканала "Россия-1" из-за "религиозной дискриминации".

Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что двум работникам пропагандистского канала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову на 5 лет запретили въезд в шенгенскую зону из-за "религиозной дискриминации".

В спецслужбах Эстонии отметили, что российский государственный телеканал "Россия-1" изображает членов "Свидетелей Иеговы" в Эстонии "враждебно и насмехаясь". В ведомстве заявили, что "частью арсенала влияния Кремля является преследование различных социальных групп".

В эстонской спецслужбе рассказали, что в 2018 году двое сотрудников "Россия-1" в Таллине установили скрытые камеры "для разоблачения и демонизации" членов организации. Спецслужбы выяснили, что Елена Ерофеева и Павел Костриков попали в Эстонию на пароме из Финляндии и скрыли цель поездки, так как "знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам".

Отмечается, что снятые кадры они использовали в сюжете новостной программы "Вести". В частности, они высмеивали деятельность организации и пытались вызвать враждебное к ней отношение. Примечательно, что в России "Свидетели Иеговы" запрещены и признаны экстремистской организацией.

В январе 2019 года во время Парламентской ассамблеи Совета Европы представитель пропагандистского телеканала "Россия 1" телеведущая Ольга Скабеева провокационно и агрессивно пыталась вмешиваться в общение первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко с украинскими журналистами. Тогда, народный депутат Борислав Береза физически "прикрывал" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" российского государственного телеканала.