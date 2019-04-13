Скачать
Суббота, 13.04.2019
Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
В МВД накануне дебатов обратились к Порошенко и Зеленскому
В МВД накануне дебатов обратились к Порошенко и Зеленскому
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис

Из Эстонии выдворили двух пропагандистов "Россия-1"

Из Эстонии выдворили двух пропагандистов "Россия-1"
13:09 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: Служба внутренней разведки Эстонии запретила на 5 лет въезд в шенгенскую зону двум работникам госканала "Россия-1" из-за "религиозной дискриминации".

Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что двум работникам пропагандистского канала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову на 5 лет запретили  въезд в шенгенскую зону из-за "религиозной дискриминации".

В спецслужбах Эстонии отметили, что российский государственный телеканал "Россия-1" изображает членов "Свидетелей Иеговы" в Эстонии "враждебно и насмехаясь". В ведомстве заявили, что "частью арсенала влияния Кремля является преследование различных социальных групп".

В эстонской спецслужбе рассказали, что в 2018 году двое сотрудников  "Россия-1" в Таллине установили  скрытые камеры "для разоблачения и демонизации" членов организации. Спецслужбы выяснили, что Елена Ерофеева и Павел Костриков попали в Эстонию на пароме из Финляндии и скрыли цель поездки, так как "знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам".

Отмечается, что снятые кадры они использовали в сюжете новостной программы "Вести".  В частности, они высмеивали деятельность организации и пытались вызвать враждебное к ней отношение. Примечательно, что в России "Свидетели Иеговы" запрещены и признаны экстремистской организацией.

В январе 2019 года во время Парламентской ассамблеи Совета Европы представитель пропагандистского телеканала "Россия 1" телеведущая Ольга Скабеева провокационно и агрессивно пыталась вмешиваться в общение первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко с украинскими журналистами. Тогда, народный депутат Борислав Береза физически "прикрывал" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" российского государственного телеканала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Запрет, Свидетели Иеговы, Российские журналисты, Въезд в шенгенскую зону, Канал Россия-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
02 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
04 Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
05 Ломаченко - Кролла: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь