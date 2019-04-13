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Парламентарии Британии призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

Парламентарии Британии призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В британском парламенте призывают выдать Ассанжа Швеции.

Более 70 членов парламента Британии выступают за экстрадицию создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, если там возобновят дело о его сексуальных преступлениях, и потребуют выдачи.

Об этом сообщает Independent.

"Более 70 парламентариев подписали письмо, призывающее правительство обеспечить, чтобы Ассанж был передан шведским властям, если они потребуют его экстрадиции", - пишет издание.

Парламентарий Стелла Криси поделилась в социальных сетях копией ноты, которая была отправлена министру внутренних дел Саджиду Джавиду: "Мы пишем с просьбой сделать все возможное для поддержки действий, которые обеспечат возможность экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию в случае, если Швеция подаст запрос об экстрадиции".

Депутат отметила, что парламент не заявляет о вине Ассанжа, "но мы считаем, что следует соблюдать надлежащий процесс, и заявитель должен добиться справедливости".

Как сообщалось, 11 апреля британская полиция по запросу США задержала Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

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Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, тогда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании. В 2017 году это расследование прекратили, но теперь ему грозит арест в Великобритании и дальнейшая экстрадиция в США - там ему может грозить тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов. Швеция также рассматривает возможность возобновления расследования дела об изнасиловании, возбужденного против основателя WikiLeaks.

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Великобритания, Швеция, Джулиан Ассанж, Стелла Криси.
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