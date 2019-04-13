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Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет

Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет
15:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: По мнению Додона, вероятность внеочередных выборов в Молдове составляет 70%.

По мнению главы государства досрочные парламентские выборы пройдут, скорее всего, осенью, в сентябре-октябре. По его словам, вероятность выборов увеличилась и составляет 70%. Об этом сообщает сайт "Блокнот-Молдова", передает УНН.

Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что примет участие в досрочных выборах, если они состоятся.

"Если блок ACUM не прекратит свое чувство самообороны и не выйдет на контакт с ПСРМ, не примет предложение социалистов, тогда пройдут досрочные парламентские выборы", - заявил Игорь Додон в эфире одного из молдавских телеканалов.

Глава государства отметил, что если до 21 июня не будет избран спикер парламента, а значит, парламент не сможет принять ни одного закона, ему придется обратиться в Конституционный суд по поводу роспуска законодательного органа. Президент говорит, что в середине июля он сможет подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

"Учитывая 60-дневную продолжительность кампании, она может начаться 1 августа и закончиться 30 сентября. Или может начаться 1 сентября и закончиться 1 ноября телеканал", - отметил президент Молдовы.

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По его мнению, в случае досрочных выборов неизвестно, кто из блока ACUM будет выбран. В то же время социалисты, по мнению Додона, получат больше депутатских мандатов.

Что касается местных выборов, президент говорит, что есть большие риски, что они не состоятся в этом году, потому что назначение дат выборов входит в компетенцию парламента. В то же время Игорь Додон не исключает варианта, в котором Конституционный суд истолкует Конституцию и предоставит это право или правительству, или президенту.

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Молдова, Игорь Додон, ПСРМ, ACUM.
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