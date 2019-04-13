Разведслужбы: РФ видит в избирательной борьбе в Европе шанс по дестабилизации ЕС

Новости мира: Россия пытается повлиять на европейскую молодежь, чтобы дестабилизировать избирательный процесс в ЕС.

Европейские разведслужбы убеждены, что Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, хотя действует не так откровенно, как это было во время выборов в США или Франции.

Об этом пишет в субботу Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на агентство dpa, в распоряжении которой есть документ спецслужб.

"Европейские разведслужбы убеждены, что Россия видит в избирательной борьбе в Европе шанс для дестабилизации ЕС. Однако Москва изменила свои методы", - говорится в статье.

В частности, есть попытки влияния с помощью социальных сетей. Также государственные телеканалы России вроде RT, который работает на многих языках, поддерживают ориентированных на РФ политиков и партии и евроскептиков. Особой группой влияния является молодежь, которой навязывается мнение о том, что выборы ничего не значат.

Смену тактики, которая сейчас является не такой откровенной, специалисты объясняют тем, что последствиями предыдущих попыток вмешательства стала высылка многих российских дипломатов из зарубежных стран, а также тем, что западным спецслужбам удалось уничтожить много российских сетей, в которые Москва вложила огромное количество денег и ресурсов.

Российское правительство категорически отвергает такие обвинения. МИД РФ заявил агентству dpa, что Россия не вмешивается в выборы в государствах ЕС, других странах и не делала этого раньше.