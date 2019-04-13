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Посол: Республиканцы и демократы США едины во мнении о санкциях против РФ

Посол: Республиканцы и демократы США едины во мнении о санкциях против РФ
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Посол США в России рассказал об одном из немногих вопросов, в которых совпадают мнения основных партий США.

Сохранение санкций против России является одним из вопросов, по которым согласны обе основные политические партии США.

Об этом Посол США в России Джон Хантсман заявил Радио Свобода.

"Этот вопрос в Сенате США объединил почти 100 процентов республиканцев и демократов", - сказал он.

Как отметил посол, в американской политике мало позиций, которые объединяют республиканцев и демократов, однако вопрос санкций против России — один из них.

У американских сенаторов вполне определенное жесткое мнение по отношению к недружественному поведению России — аннексии Крыма, ситуации на Донбассе, вмешательству в выборы, а также к вопросам, связанным с законом Магнитского.

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"Конгрессмены единодушно относятся к этим вопросам и к тому, как мы должны реагировать", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Вашингтон привержен делу защиты территориальной целостности Украины, и что вопрос аннексии Крыма Москвой и конфликта на востоке Украины является "основной причиной нашего отдаления от России".

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Россия, Санкции, Сенат США, Джон Хантсман.
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