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В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка

В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника, пострадавших нет.

Неизвестный в субботу утром умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании, во время задержания полиция открыла огонь по машине злоумышленника. Никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщается на сайте украинского диппредставительства.

В комментарии по поводу данного инцидента указано, что около 10 часов утра в официальный автомобиль посла Украины в Великобритании на стоянке перед зданием посольства намеренно врезалась другая машина.

Была немедленно вызвана полиция, и автомобиль подозреваемого был заблокирован. "Тем не менее, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю нарушителя. Виновный был задержан и доставлен в полицейский участок", - сказано в сообщении.

Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотивы нападения.

В то же время, сайт издания Express пишет, что инцидент произошел близ дороги Холланд-парк в районе Кенсингтон. Обе стороны дороги в настоящий момент оцеплены, на месте происшествия находятся вооруженные стражи порядка.

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По словам одного из очевидцев, неизвестный открыл огонь из автомобиля, проезжая по дороге Холланд-парк. Другие свидетели произошедшего заявляют, что услышали около 10 выстрелов.

Между тем, британская газета The Telegraph сообщает, что в машину посла Украины врезался автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.

Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко.

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Великобритания, Лондон, Стрельба, Посольство Украины.
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