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В столице Сербии опять требуют отставки президента

В столице Сербии опять требуют отставки президента
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Сербии на антипрезидентский протест вышли тысячи людей.

Тысячи митингующих вышли на центральную площадь Белграда, требуя отставки действующего президента Александра Вучича.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Демонстрация 13 апреля организована коалицией 30 оппозиционных групп, политических партий и активистов. Такие же протесты запланированы и в других сербских городах.

Митинги против действующей власти Сербии проходят еженедельно с декабря прошлого года. Они начались после того, как оппозиционного политика Борка Стефановича избили неизвестные в масках.

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Вучича обвиняют в подавлении демократических свобод, преследовании политических оппонентов и усилении контроля над СМИ. Он отрицает эти обвинения и зявляет, что протесты его "не испугают".

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Сербия, Протесты, Белград, Александр Вучич.
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