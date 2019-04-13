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"Желтые жилеты" не собираются сдаваться: Мобилизация объявлена в Тулузе

"Желтые жилеты" не собираются сдаваться: Мобилизация объявлена в Тулузе
14:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: "Желтые жилеты" объявили мобилизацию в Тулузе.

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.

Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.

Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.

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По новому закону, за сокрытие лица во время демонстрации можно будет получить год в тюрьме и 15 тыс. евро штрафа.

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Париж, Франция, Протесты, Тулуза, Желтые жилеты.
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