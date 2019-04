"Желтые жилеты" не собираются сдаваться: Мобилизация объявлена в Тулузе

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.

Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.

Tensions in Saint Avold between #regime forces and members of the #GiletsJaunes at the toll of Saint-Avold following the interpellation of a #GJ during #ActXXII#YellowVests #Acte22pic.twitter.com/oUl3MhEeN3

— Compact News (@NewsCompact) 13 апреля 2019 г.