"Желтые жилеты" не собираются сдаваться: Мобилизация объявлена в Тулузе

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.
Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.
Tensions in Saint Avold between #regime forces and members of the #GiletsJaunes at the toll of Saint-Avold following the interpellation of a #GJ during #ActXXII#YellowVests #Acte22pic.twitter.com/oUl3MhEeN3
— Compact News (@NewsCompact) 13 апреля 2019 г.
Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.
По новому закону, за сокрытие лица во время демонстрации можно будет получить год в тюрьме и 15 тыс. евро штрафа.