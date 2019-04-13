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Суббота, 13.04.2019
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Посол Польши: РФ не дает доступ к архивам по Катынскому преступлению

Посол Польши: РФ не дает доступ к архивам по Катынскому преступлению
20:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Россия снова ставит под сомнение Катынское преступление.

Россия сейчас снова ставит под сомнение совершение Катынского преступления и отказывается передавать Польше архивные материалы по этому трагическому событию.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, который почтил память жертв Катыни во время посещения польской части Национального мемориального комплекса "Быковнянские могилы" под Киевом, информирует Dzieje.pl.

"Обязанность живых - это память о жестоко убиенных. Наша задача - быть вместе с семьями жертв Катыни в каждую годовщину, поскольку правда о Катынском преступлении в настоящее время вновь ставится под сомнение (Россией - ред.), ведь нам отказывают в полном доступе к архивам, нам отказывают в реабилитации наших отцов и дедов. А преступление, за которое никто не понес никакой ответственности, будет повторяться", - заявил Цихоцкий.

Он подчеркнул, что это преступление уже повторяется, ведь "погибают украинцы за то, что являются украинцами, погибают грузины за то, что являются грузинами, и восстанавливается агрессивная Россия, которая не ответила за свои преступления, в том числе совершенные и против поляков".

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На территории Национального мемориального комплекса "Быковнянские могилы" в братских могилах похоронены около 150 тыс. жертв сталинского террора разных национальностей, в частности, около 3,5 тыс. поляков так называемого катынского списка.

Всего по решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года были расстреляны 22 тыс. поляков, которых похоронили в Катыни, Твери, Харькове и Быковне.

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Польша, Россия, Бартош Цихоцкий, Катынское преступление.
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