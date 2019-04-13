Двадцать первая суббота протестов: Поджоги, слезоточивый газ и аресты

Новости мира: Во Франции начались задержания "желтых жилетов".

По данным префектуры, 23 протестующих были арестованы во французской Тулузе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bfmtv.

В полиции Париже полиция произвела 15 арестов и 5885 профилактических проверок.

Кроме того, в Тулузе полиция применила слезоточивый газ, а протестующие подожгли строительную машину. Полицейские пытаются не пустить протестующих к Капитолийской площади.

Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.

Как сообщалось ранее, на улицах Франции в субботу, 6 апреля, на протест уже в двадцать первый раз вышли участники движения "желтые жилеты".

Волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышение акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали насильственные столкновения протестующих с правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.