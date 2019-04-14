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В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных

В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Швейцарцы планируют провести референдум, по запрету тестирования продукции на людях и животных.

В Швейцарии проведут референдум, на котором рассмотрят вопрос запрета тестирования продукции на людях и животных. Об этом пишет Громадське.

Федеральное правительство отмечает, что противники тестирования собрали более 100 тысяч подписей для проведения голосования.

В случае поддержки запрета на референдуме в стране будут позволять проводить ограниченные тестирование, в интересах конкретного человека или животного. Также могут ограничить импорт или экспорт продукции, разработанной с тестированием на животных. Дата референдума пока не определили.

Напоминаем, правительство поддержало предложенные Министерством экологии Украины изменения в законодательство касательно защиты животных от жестокого обращения. Сообщается, что запрет на использование диких животных в цирке намерены ввести с переходным периодом 5 лет.

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Люди, Швейцария, Животные, тесты.
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