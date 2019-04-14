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За места в парламенте Финляндии сразятся 19 партий

За места в парламенте Финляндии сразятся 19 партий
04:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В воскресенье Финляндия проведет парламентские выборы.

Финляндия в воскресенье выбирает новый состав парламента. В выборах в национальное собрание Финляндии, "Эдускунта" (по-фински eduskunta), участвует 9 представленных в парламенте партий и 10 непарламентских партий. Голосование проходит на материке в 13 избирательных округах по партийным спискам при пропорциональном представительстве в каждом округе, а также на Аландских островах, где создан отдельный избирательный округ с фиксированным представительством (1 мандат). За это место борются три избирательных блока Аландских островов.

В голосовании имеют право участвовать граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Средний возраст кандидатов 47 лет. Самый высокий средний возраст у кандидатов от Коммунистической рабочей партии - 58 лет, а самый низкий - у Пиратской партии - 35 лет. На 200 депутатских мест в высшем органе законодательной власти страны баллотируется 2468 человек, из них мужчин - 1432 и женщин - 1036. Около 40% кандидатов, или 990 человек, являются депутатами муниципальных советов, а 165 кандидатов - это депутаты нынешнего созыва.

В ходе предварительного голосования было отдано свыше 1,5 млн голосов. По данным Минюста, явка составила 36,1%. По данным опроса, проведенного фирмой Taloustutkimus по заказу портала телерадиовещания Yle с 1 по 9 апреля среди 1969 респондентов, на сегодня ни одна из партий не набирает больше 20% голосов избирателей.

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Наибольшей популярностью пользуется Социал-демократическая партия, за которую готовы проголосовать 19% избирателей. Впервые за последние четыре года Коалиционную партию обогнали национал-радикальные "Истинные финны", выступающие против миграционной политики Евросоюза (16,3%). Коалиционеры оказались на 3 месте (15,9%). Партия Финляндский центр, возглавляемая премьер-министром Юха Сипиля, заняла 4 место в рейтинге популярности с результатом в 14,5%. За ними следуют "Зеленые" (12,2%), Союз левых сил (8,7%), Шведская народная партия (4,9), Христианские демократы (4,3%) и другие.

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Парламент, Выборы, Финляндия, Голосование.
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