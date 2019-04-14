В Испании арестовали бывшего главу военной разведки Венесуэлы Карахваля

Новости мира: Верховный суд Испании постановил заключить бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, США направили в Испанию запрос об его экстрадиции.

Верховный суд Испании постановил заключить бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Об этом сообщает DW. Экс-глава разведслужбы обвиняется в контрабанде наркотиков и связи с колумбийским группировкам повстанцев FARC. Во время судебного заседания задержанный отрицал причастность к предъявленным преступлениям.

Издание сообщает, что США направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация относительно главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним: испанская полиция арестовала 59-летнего отставного генерала в Мадриде в пятницу, 12 апреля, по ордеру, выданному США.

Ранее Карвахаль заявил о поддержке оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. После этого Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в измене. Дальше Карвахаль перебрался в Испанию.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционный давление на президента Николаса Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.