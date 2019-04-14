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В Финляндии проходят выборы в парламент

В Финляндии проходят выборы в парламент
11:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Финляндии сегодня, 14 апреля, проходят парламентские выборы, в стране открылись свыше 900 избирательных участков.

Более 900 избирательных участков по всей стране открылись в 9:00 по местному времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что по состоянию на 9 утра, в стране открыто более 900 избирательных участков.

Проголосовать жители смогут до 20:00. Сразу после закрытия участков Минюст Финляндии опубликует первые итоги выборов. По их результатам будет определен состав однопалатный парламент (200 депутатов) на следующие четыре года, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Финны будут выбирать почти из 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий. Проголосовать смогут граждане, достигшие 18 лет. В ходе досрочного голосования (3-9 апреля) свою позицию высказали 36,5% жителей (около 1,5 млн человек из 4,25 млн). Явка в досрочный период оказалась выше, чем четыре года назад, когда она составила 32,3%.

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Правящая коалиция (в составе партии премьер-министра Юхи Сипил "Финский центр", Национальной коалиционной партии и "Синего будущего") ушла в отставку 8 марта, однако, по указанию президента Сауле Ниинистьо, правительство продолжает выполнение своих рабочих обязанностей до окончания срока полномочий.

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Парламент, Выборы, Финляндия, Парламентские выборы в Финляндии.
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