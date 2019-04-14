Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко готов прийти на стадион еще и 19 апреля: есть условие
Порошенко готов прийти на стадион еще и 19 апреля: есть условие
"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций на "Олимпийском"
"Нацкорпус" не будет проводить никаких акций на "Олимпийском"
Деревянченко показал чудеса стойкости в бою с Кулкаем (Видео)
Деревянченко показал чудеса стойкости в бою с Кулкаем (Видео)
"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей
"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей

Наезд на авто посла Украины в Британии: нападавший слушал украинскую музыку

Наезд на авто посла Украины в Британии: нападавший слушал украинскую музыку
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Очевидцы рассказали, что мужчина, который специально протаранил служебный автомобиль посла Украины в Британии, громко слушал украинскую музыку.

Мужчина, который накануне несколько раз намеренно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании, в течение нескольких часов перед инцидентом громко слушал в машине украинскую музыку. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные британских СМИ.

В частности, эту информацию рассказал один из местных жителей, который живет возле украинского посольства. Дарси Мерсье утверждает, что автомобиль нападающего подъехал к посольству около 7 утра в субботу, водитель громко включил музыку "в знак протеста против посольства".

"Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственный", - рассказал мужчина BBC.

Другой житель, Дэн, который тоже проживает рядом, рассказал MailOnline, что человек в "Мерседесе" был на улице с громкой музыкой в течение нескольких часов - с 7:30 утра.

В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка

Напомним, накануне служебную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Голанд парк намеренно протаранил автомобиль. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь. В результате событий никто не пострадал. Нападающий задержали, полиция выясняет его мотивы. Инцидент не считают терактом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инцидент возле посольства Украины в Британии, Мужчина протаранил авто, Посла Украины в Британии, Громко слушал украинскую музыку.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице
В Австралии в ночном клубе произошла стрельба
С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди
В Украину пришло похолодание, ожидаются дожди
Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь