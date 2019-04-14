В столице Албании произошел штурм парламента, есть раненые

Новости мира: В столице Албании Тиране тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра страны Эди Рамы.

В албанской столице Тиране тысячи демонстрантов протестовали с требованием отставки премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает DW.

Во время акции в субботу, 13 апреля, группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента. Они бросали в правоохранителей камни и дымовые шашки, а также подожгли припаркованную возле здания машину. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки.

В результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов. По данным министерства внутренних дел Албании, также были ранены по меньшей мере пятеро полицейских. Травмы получили и журналисты.

Напомним, протестующие обвиняют социалистическое правительство Эди Рамы в коррупции и фальсификации результатов выборов. В течение нескольких последних месяцев в Албании проходят протесты с требованием отставки правительства.