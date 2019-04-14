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Отец Ассанжа хочет, чтобы сына экстрадировали на родину в Австралию

Отец Ассанжа хочет, чтобы сына экстрадировали на родину в Австралию
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к властям Австралии с просьбой добиться экстрадиции сына в Австралию.

Джон Шиптон - отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks австралийского и эквадорского журналиста Джулиана Ассанжа - обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына в Австралию.

"Это можно легко решить - удовлетворительным для всех образом. Во время встречи между одним сенатором и одним высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел (Австралии - прим. ред) шла речь о том, чтобы экстрадировать Джулиана в Австралию", - заявил Дж.Шиптон австралийскому изданию Herald Sun.

"Я видел, как его (Дж.Ассанжа - прим. ред) стаскивали полицейские по лестнице, и он не выглядел хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше его - в 47 лет. Это такой шок", - добавил он.

Однако, напоминают западные СМИ, в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Дж.Ассанжа.

Дж.Шиптон является биологическим отцом Дж.Ассанжа, однако впервые они встретились, когда Дж.Ассанжу исполнилось 25 лет.

Британская полиция смогла ранее на этой неделе арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения 

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

СМИ обеспокоились судьбой кота арестованного Ассанжа

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в отношении Дж.Ассанжа.

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Австралия, Экстрадиция, Джуллиан Ассанж, Арест в Лондоне, Отец Джон Шиптон.
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