Два микроавтобуса столкнулись в Румынии: 8 человек пострадали

Новости мира: В Румынии столкнулись микроавтобусы, два человека - в крайне тяжелом состоянии.

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от населенного пункта Лецкань Ясского уезда в Румынии: в результате столкновения двух микроавтобусов 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердил префект Ясского уезда Мариан Шербеску, сообщает корреспондент Укринформа.

"В результате столкновения двух пассажирских микроавтобусов, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Среди пострадавших – водитель одного из микроавтобусов", - сообщил префект.

По предварительным данным уездного Инспектората полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса с молдавскими регистрационными номерами. По невыясненным пока причинам, водитель молдавского микроавтобуса решил развернуться, в результате чего в микроавтобус врезался ехавший сзади другой микроавтобус, в котором находились пять человек.

В микроавтобусе из Республики Молдова находились 22 пассажира.

Румынские полицейские проводят дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.