В Киеве ночью столкнулись два такси: обе машины загорелись

Новости Украины: В ночь на воскресенье, 14 апреля, на Дарницкой площади в Киеве столкнулись два такси Mazda 3 и Hyundai Elantra, в результате чего оба автомобиля загорелись.

В Киеве на Дарницкой площади в ночь на 14 апреля произошло ДТП с возгоранием. Столкнулись автомобиль Mazda 3, службы такси Uber, и Hyundai Elantra. Огонь повредил оба автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал, сообщает Информатор.

Первыми на инцидент отреагировали очевидцы, которые вызвали полицию и пожарных, а также пытались потушить автомобили. Когда на место прибыл экипаж патрульной полиции, то оба автомобиля были объяты огнем. На место прибыли спасатели, которые незамедлительно приступили к ликвидации пожара.

Локализовать возгорание удалось к 04:27, а полностью потушить около 04:35. В результате, оба автомобиля серьезно обгорели. На время работы экстренных служб движение по Дарницкой площади было частично ограничено.

Как рассказал водитель Mazda Никита, он выезжал с кругового движения в сторону Харьковского шоссе. В этот момент он ощутил удар. После чего выскочил на улицу, а машины охватило пламя. Никита отметил, что двигался на зеленый сигнал светофора. Ничего больше он не рассказал.

При этом водитель Hyundai ехал с Харьковского шоссе в сторону моста Патона. Он тоже утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора. В двух машинах кроме пассажиров никого не было. Чудом никто не пострадал.

Кто нарушил правила дорожного движения и подробности инцидента будут выяснять полицейские. На месте работали две единицы техники спасателей и 10 человек личного состава, а также экипажи патрульной полиции и медики. После ликвидации пожара движение по Дарницкой площади было возобновлено.