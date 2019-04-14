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В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля

В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
05:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины: Неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля на парковке Киева.

На парковке возле здания Национальной филармонии Украины неизвестный в балаклаве сжег два припаркованных автомобиля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы. Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

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Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Продолжаются следственные действия.

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Киев, Автомобиль, Парковка, Поджег, Балаклава, Сжег.
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