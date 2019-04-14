Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки
Порошенко уволил Семочко
Десна обыграла Карпаты 2:1
Десна обыграла Карпаты 2:1
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

В Париже нашли украденное кольцо наследника Наполеона стоимостью $1 млн

В Париже нашли украденное кольцо наследника Наполеона стоимостью $1 млн
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Французская полиция нашла украденное кольцо из семейных драгоценностей Бонапартов в 40 карат стоимостью 1 млн долларов, которое украли в Париже.

Во Франции полиция нашла кольцо из семейных драгоценностей Бонапартов стоимостью в 1 млн долларов, который был украден в Париже в начале апреля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Украденное кольцо имеет бриллиант в 40 карат, который был вставлен в корону императрицы Евгении, жены Наполеона III. Прямой наследник Наполеона III, 32-летний бизнесмен Жан-Кристоф Наполеон, подарил кольцо своей невесте, графини Олимпии фон Арко-Зиннеберг, по случаю помолвки.

Кольцо лежало в сумке графини Олимпии на заднем сиденье автомобиля, припаркованном у пятизвездочного отеля Aubusson в 6 округе Парижа. Пара забыла запереть автомобиль и кольцо украли вместе с кошельком, кредитными картами и компьютером. Ни одна из видеокамер отеля не зафиксировала вора.

Во Франции на аукционе за €500 тысяч продан трон Наполеона

Полиции удалось найти и задержать вора благодаря тому, что он использовал одну из украденных карт, чтобы рассчитаться в ближайшем японском ресторане и оплатить гостиницу. Его лицо попало на камеры, и полиции удалось узнать, найти и арестовать вора. По данным полицейского источника, вором оказался 30-летний гражданин Египта, который ранее привлекался к судебной ответственности за кражу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Нашли, Полиция Франции, Украденное кольцо, Семейные драгоценности Бонапартов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Полиция проверяет пять сообщений о минировании в центре Киева
Киев продолжают "минировать": уже пять сообщений
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь