В Париже нашли украденное кольцо наследника Наполеона стоимостью $1 млн

Новости мира: Французская полиция нашла украденное кольцо из семейных драгоценностей Бонапартов в 40 карат стоимостью 1 млн долларов, которое украли в Париже.

Во Франции полиция нашла кольцо из семейных драгоценностей Бонапартов стоимостью в 1 млн долларов, который был украден в Париже в начале апреля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Украденное кольцо имеет бриллиант в 40 карат, который был вставлен в корону императрицы Евгении, жены Наполеона III. Прямой наследник Наполеона III, 32-летний бизнесмен Жан-Кристоф Наполеон, подарил кольцо своей невесте, графини Олимпии фон Арко-Зиннеберг, по случаю помолвки.

Кольцо лежало в сумке графини Олимпии на заднем сиденье автомобиля, припаркованном у пятизвездочного отеля Aubusson в 6 округе Парижа. Пара забыла запереть автомобиль и кольцо украли вместе с кошельком, кредитными картами и компьютером. Ни одна из видеокамер отеля не зафиксировала вора.

Полиции удалось найти и задержать вора благодаря тому, что он использовал одну из украденных карт, чтобы рассчитаться в ближайшем японском ресторане и оплатить гостиницу. Его лицо попало на камеры, и полиции удалось узнать, найти и арестовать вора. По данным полицейского источника, вором оказался 30-летний гражданин Египта, который ранее привлекался к судебной ответственности за кражу.