Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки
Порошенко уволил Семочко
Десна обыграла Карпаты 2:1
Десна обыграла Карпаты 2:1
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп

Британия перебросила боевые вертолеты в Эстонию

Британия перебросила боевые вертолеты в Эстонию
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В Эстонию прибыли британские военные вертолеты Wildcat.

На усиление дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО прибыли четыре многоцелевых британских вертолета AW159 Wildcat, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

"Главная задача вертолетов - оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа (Tapa)", - сказали в пресс-службе. Вертолетная группа будет работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии, "вертолеты примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм)", сообщили в ведомстве.

Согласно плану, они будут находиться в Эстонии до конца мая. К прибывшему в субботу отряду британских вертолетов во второй половине апреля присоединятся пять наступательных вертолетов Apache.

Вертолеты будут дислоцированы на авиабазе Эмари (Amari). Они входят в 661-й эскадрилью авиакорпуса сухопутных войск Великобритании. Они приписаны к расположенной в Сомерсете (Somerset) Йоувилтенской (Yeovilton) авиабазе королевских морских сил.

Неожиданно: Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Великобритания впервые направила вертолеты типа Wildcat для поддержки боевой группы НАТО весной прошлого года. Сейчас в составе этой группы насчитывается свыше 1000 военнослужащих, большинство из них - военные британского королевского гусарского полка.

Вертолеты AW159 Wildcat многоцелевого назначения производит итальянская авиастроительная компания Augusta Westland, которая сейчас входит в концерн Leonardo. Вертолет предназначен в первую очередь для осуществления наступательных и разведывательных полетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Эстония, НАТО, AW159 Wildcat.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Полиция проверяет пять сообщений о минировании в центре Киева
Киев продолжают "минировать": уже пять сообщений
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь