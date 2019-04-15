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В Эквадоре заявили, что Ассанж пытался использовать посольство для шпионажа

В Эквадоре заявили, что Ассанж пытался использовать посольство для шпионажа
09:29 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: Президент Эквадора Ленин Морено считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство Эквадора в Лондоне для шпионажа.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж нарушал условия своего убежища и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как "центр шпионажа".

Президент Эквадора также рассказал, что ему из Великобритании прислали письменные обязательства о том, что основные права Ассанжа будут соблюдены и его не отправят в место, где ему может угрожать смертная казнь. Морено подчеркнул, что не может допустить того, чтобы "наш дом, открывший двери, стал центром шпионажа". Любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора, так "мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран".

В правительстве Австралии заявили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассчитывать на консульскую помощь, поскольку является гражданином этой страны, но не получит никакого "особого отношения".

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала Джулиана Ассанжа после 7 лет укрытия в посольстве Эквадора. Его взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона. Следующее заседание назначено на 2 мая. Он не мог выйти за его территорию, так как снаружи ему грозил немедленный арест - за отказ появиться в суде в 2012 году.

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Кроме того, выдачи Ассанжа добивался Вашингтон, где против него было возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента. В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". 

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Джуллиан Ассанж, Шпионаж, Ленин Морено, Президент Эквадора, Посольство Экадора.
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