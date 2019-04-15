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Введение евровалюты не в интересах Польши

Введение евровалюты не в интересах Польши
14:07 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Польша отказывается вводить евровалюту из-за риска увеличения уязвимости экономики.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не должна вводить евро, так как "это не в интересах страны".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еuractiv.

"Нужно спросить, кому это будет выгодно: Польше или странам, которые сегодня являются крупнейшими бенефициарами общей валюты", - сказал глава правительства.

По словам Моравецкого, присоединение к еврозоне сделает польскую экономику более уязвимой, а цены вырастут.

Международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International ранее заявила, что крупные страны еврозоны, такие как Германия и Франция, могут оказывать давление на других членов из-за отсутствия прозрачности в Еврогруппе - неформальном органе министров финансов еврозоны.

В прошлом году правительство Хорватии приняло новую стратегию, которая предусматривает вступление в еврозону и переход на единую валюту в течение пяти-семи лет. Болгария готовится ввести евро уже в 2022 году.

Напомним, чешские обменники валют будут возвращать деньги клиентам, нашедшим лучший курс.

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Евро, Польша, Евровалюта, Матеуш Моравецкий.
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