Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

Власти Беларуси обещают снизить тарифы на электроэнергию

Власти Беларуси обещают снизить тарифы на электроэнергию
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Беларусь пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится.

Правительство Беларуси разрабатывает вариативные сценарии тарифной политики в связи с планируемым в конце 2019 года пуском БелАЭС, однако значительное влияние цены импорта газа сохранится, заявил журналистам в понедельник в Сочи заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Создана специальная рабочая группа, которая отрабатывает различные сценарии тарифной политики (в связи с пуском БелАЭС - ред.)... Но есть много и иных факторов (влияющих на цену для конечных потребителей - ред.) - атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа (в энергопотреблении - ред.)", - сказал М.Михадюк.

По его словам, "остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс - атомная и газовая электроэнергия". "Много зависит и от того, как сложатся цены на газ. Поэтому и создана специальная группа, которая занимается этой аналитикой", - добавил замминистра.

Между тем, отметил он, снижение внутренних тарифов на электроэнергию является ключевой целью работы группы. "Мы каждый год пересматриваем свою тарифную политику, исходя из сложившихся обстоятельств. И мы каждый год чуть-чуть опускаемся", - сказал М.Михадюк.

Лукашенко жестко раскритиковал сотрудничество с Россией

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Также Беларусь инициирует скорейшее начало переговоров с Россией по цене на газ с 2020 года с учетом окончания в 2019 году достигнутых в апреле 2017 года межправительственных договоренностей о цене на газ на 2018-2019 годы. В 2019 году цена на газ для Беларуси оставляет $127 за 1 тыс. кубометров. Минск рассчитывает на снижение стоимости газа и предлагает сформировать цену импорта на уровне цен, действующих для Смоленской области РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Электроэнергия, Тарифы, ЛЭП, Свет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь