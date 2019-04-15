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В Риме оштрафовали француза за купание в старейшем фонтане Рима

В Риме оштрафовали француза за купание в старейшем фонтане Рима
15:19 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда

Новости мира: В Риме полиция оштрафовала 45-летнего французского туриста, который в нетрезвом состоянии залез искупаться в исторический фонтан санта-Мария.

Городская полиция Рима оштрафовала туриста из Франции на сумму в 450 евро за нарушение городских законов. Известно, что 35-летнего француза арестовали из-за того, что он пребывая в состоянии алкогольного опьянения залез искупаться в историчемкий фонтан.

Как сообщает зарубежное издание на The Local, мужчина залез в исторический фонтан Санта-Мария, который находится в районе Трастевере, несмотря на холодную и влажную погоду. 

Согласно местным законам, распитие алкоголя на улицах в Трастевере после 21:00 строго запрещено. Это правило касается и многих других популярных туристических мест Рима. В законе прописано, что местные бары не имеют права продавать алкоголь между 2:00 и 7:00 утра.

Сообщается, что в ноябре 2018 года в Риме вступили в силу новые правила, согласно которым ужесточается наказание за противозаконное поведение в нетрезвом состоянии. Местные власти с целью обеспечения соблюдения новых правил привлекли сотни новых городских полицейских.

Напомним, туристам при посещении известной в Италии береговой линии Чинкве-Терре запретили ходить в шлепанцах или сандалиях, за нарушение такого правила может грозить штраф до 2500 евро. Все из-за того, что неправильно обутые туристы часто застревают на крутых склонах и узких тропинках в данной местности.  Планируется, что с целью информирования туристов, в рыбацких деревушках, расположенных на территории Чинкве-Терре, будут распространять листовки и плакаты с данной информацией. 

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Рим, Полиция оштрафовала, Туриста, Фонтан Санта-Мария, Залез искупаться в фонтан.
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