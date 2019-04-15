Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

США хотят дополнительно усилить военное присутствие в Польше

США хотят дополнительно усилить военное присутствие в Польше
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат, вероятно, к визиту Дональда Трампа в страну 1 сентября.

Еще до шести тысяч американских военнослужащих могут быть размещены на территории Польши, сообщило в понедельник польское радио со ссылкой на газету "Речь Посполита".

По данным издания, договоренность об усилении американского военного присутствия в Польше может быть объявлена в ходе возможного визита президента США Дональда Трампа в эту страну, приуроченного к 80-летию начала Второй мировой войны. Мероприятия по случаю этой даты намечены в Польше на 1 сентября.

Газета отмечает, что в Пентагоне сложилось четкое видение того, как укрепить американские силы в Польше. Вместо того, чтобы создавать одну "супербазу", известную как "Форт Трамп", американская сторона планирует рассредоточить свои воинские контингенты по стране и довести их численность до примерно шести тысяч человек.

Планируется изменить статус существенной части войск, включая бронетанковую бригаду в городе Жагань, с ротационного на постоянный. Американская сторона может также взять на себя на постоянной основе координацию батальона НАТО, дислоцированного в городе Ожиш близ российской границы, пишет издание.

В числе других проектов - развертывание американских сил для охраны систем европейского сегмента американской глобальной ПРО, которые будут размещены в местечке Редзиково на севере Польши.

В Польше подсчитали, сколько Германия должна за ущерб во Второй мировой войне

В случае реализации этих планов Польша по численности американских войск в Европе будет уступать лишь Германии, Италии и Великобритании, подчеркивает газета.

В настоящее время в Польше размещается американская танковая бригада численностью до 4 тыс. военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, Армия США, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь