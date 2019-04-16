Пожар в Нотр-Даме: Украина готова помочь с реставрацией

Новости мира: Украина готова помочь с реставрацией Собора Парижской Богоматери.

Ужасная новость из Франции - горит одна из самых известных исторических достопримечательностей французской столицы - Собор Парижской Богоматери, знаменитый Нотр-Дам.

Об этом в Facebook написал министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. Работа Минкультуры - сохранение для грядущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследство на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую. Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира необычайной достопримечательности. От себя хочу подчеркнуть, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!", - пишет министр.

Как сообщалось ранее, в столице Франции в понедельник вечером вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери. Впоследствии из-за сильного огня обрушился шпиль собора. Сейчас огнем охвачено все здание.

На место происшествия отбыл президент Франции Эммануэль Макрон, который отменил запланированное на вечер понедельника обращение к французскому народу.

Причина пожара пока неизвестна, но предварительно говорят о возможной связи с ремонтными работами, которые велись в соборе.

Собору Парижской Богоматери, построенному в готическом стиле, 850 лет. Он является одним из символов Парижа.

В прошлом году католическая церковь во Франции начала кампанию по сбору средств на ремонт собора, который находился в аварийном состоянии.