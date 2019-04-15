Нотр-Дам может полностью сгореть: Макрон отправился на место происшествия (Фото и видео)

Новости мира: Пожарные не уверены, что Нотр-Дам удастся спасти.

Собор Парижской Богоматери может быть окончательно уничтожен огнем, несмотря на все усилия спасателей.

Как сообщает Associated Press, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции.

В данный момент с огнем ведут борьбу около 400 пожарных. Как сообщает CNN, французские спасатели констатировали, что "ближайшие полтора часа" (по состоянию приблизительно на 23:20 по Киеву) станут для Собора решающими.

Руководитель парижских пожарников Жан-Клод Галле (Jean-Claude Gallet) рассказал, что существует риск падения колокола собора. Это приведет к разрушению всей башни.

"Там пожарные внутри, и снаружи. Следующие полтора часа станут решающими", - отметил он.

Как стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное на 20.00 понедельника свое телеобращение к нации в связи с масштабным пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Целью обращения было реагирование на требования протестного движения «желтых жилетов» и объявление важных решений с целью преодоления социально-экономического кризиса в стране, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

"Собор Парижской Богоматери (12 век - ред.) в огне. Это эмоции всей нации. С мыслями за всех католиков и всех французов. Как все наши соотечественники, я с печалью воспринимаю сегодня вечером, как горит частичка нас", - написал Макрон в Twitter.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Сейчас французский лидер отбыл на место чрезвычайной ситуации.

Президент Украины Петр Порошенко тоже выразил слова поддержки французскому народу в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там проходили службы по Голодомору. Я принимал участие в интронизации Бориса Гудзяка, который становился Владыкой греко-католиков. Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции", – говорится в сообщении.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Как сообщалось ранее, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О возможных пострадавших в результате пожара пока не заявляется.