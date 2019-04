Нотр-Дам может полностью сгореть: Макрон отправился на место происшествия (Фото и видео)

Собор Парижской Богоматери может быть окончательно уничтожен огнем, несмотря на все усилия спасателей.

Как сообщает Associated Press, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции.

В данный момент с огнем ведут борьбу около 400 пожарных. Как сообщает CNN, французские спасатели констатировали, что "ближайшие полтора часа" (по состоянию приблизительно на 23:20 по Киеву) станут для Собора решающими.

Руководитель парижских пожарников Жан-Клод Галле (Jean-Claude Gallet) рассказал, что существует риск падения колокола собора. Это приведет к разрушению всей башни.

"Там пожарные внутри, и снаружи. Следующие полтора часа станут решающими", - отметил он.

Как стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное на 20.00 понедельника свое телеобращение к нации в связи с масштабным пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Целью обращения было реагирование на требования протестного движения «желтых жилетов» и объявление важных решений с целью преодоления социально-экономического кризиса в стране, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

"Собор Парижской Богоматери (12 век - ред.) в огне. Это эмоции всей нации. С мыслями за всех католиков и всех французов. Как все наши соотечественники, я с печалью воспринимаю сегодня вечером, как горит частичка нас", - написал Макрон в Twitter.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.