Нотр-Дам может полностью сгореть: Макрон отправился на место происшествия (Фото и видео)

Собор Парижской Богоматери может быть окончательно уничтожен огнем, несмотря на все усилия спасателей.
Как сообщает Associated Press, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции.
В данный момент с огнем ведут борьбу около 400 пожарных. Как сообщает CNN, французские спасатели констатировали, что "ближайшие полтора часа" (по состоянию приблизительно на 23:20 по Киеву) станут для Собора решающими.
Руководитель парижских пожарников Жан-Клод Галле (Jean-Claude Gallet) рассказал, что существует риск падения колокола собора. Это приведет к разрушению всей башни.
"Там пожарные внутри, и снаружи. Следующие полтора часа станут решающими", - отметил он.
Как стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное на 20.00 понедельника свое телеобращение к нации в связи с масштабным пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Целью обращения было реагирование на требования протестного движения «желтых жилетов» и объявление важных решений с целью преодоления социально-экономического кризиса в стране, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.
"Собор Парижской Богоматери (12 век - ред.) в огне. Это эмоции всей нации. С мыслями за всех католиков и всех французов. Как все наши соотечественники, я с печалью воспринимаю сегодня вечером, как горит частичка нас", - написал Макрон в Twitter.
Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.
Сейчас французский лидер отбыл на место чрезвычайной ситуации.
Президент Украины Петр Порошенко тоже выразил слова поддержки французскому народу в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.
"Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там проходили службы по Голодомору. Я принимал участие в интронизации Бориса Гудзяка, который становился Владыкой греко-католиков. Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции", – говорится в сообщении.
Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції
— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.
Как сообщалось ранее, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О возможных пострадавших в результате пожара пока не заявляется.