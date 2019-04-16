СМИ: Великобритания давала гарантии Эквадору по условиях экстрадиции Ассанжа

Новости мира: Британия давала гарантии Эквадору не экстрадировать Ассанжа в страны, где ему грозит смертная казнь.

Главы британского МИД в письменной форме заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан стране, где ему могла бы грозить смертная казнь. Об этом сообщила газета The Guardian, опубликовав соответствующие документы, передает УНН.

Так, письма за подписями нынешнего главы МИД Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона направлялись эквадорскому лидеру 7 марта и 10 августа 2018 года. "Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что, в соответствии с законодательством Соединенного Королевства, выдача человека не может быть осуществлена, если ему грозит смертная казнь", — говорится в тексте обоих документов.

Далее в письмах разъясняется, что в случае поступления запроса об экстрадиции из страны, в которой применяется высшая мера наказания в виде лишения жизни, министр внутренних дел Великобритании сначала должен получить "соответствующие гарантии, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".