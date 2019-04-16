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В Румынии столкнулись поезд и микроавтобус, есть погибшие и раненые

В Румынии столкнулись поезд и микроавтобус, есть погибшие и раненые
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Румынии в уезде Бузэу произошло столкновение поезда с пассажирским микроавтобусом, погибли 4 человека, еще 10 ранены.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Румынии в уезде Бузэу: в результате столкновения поезда с пассажирским микроавтобусом, четыре человека погибли, десять получили ранения. Информацию об этом подтвердили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

"Авария произошла на одном из железнодорожных переездов в селе Былхаку. На месте ДТП работают медики и спасатели. По предварительным данным, четыре человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщил пресс-секретарь инспектората Джеордже Крецу.

Он добавил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться. Спасательные работы продолжаются. Правоохранительные органы Румынии проводят следственные мероприятия для выяснения причин ДТП.

Напомним, в Боливии в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 22 человека, 37 получили травмы различной тяжести.  Авария произошла на извилистой горной дороге, которая соединяет города Оруро и Потоси. Автобусы столкнулись на высоте 3657 метров над уровнем моря. По предварительным данным, причиной кровавого ДТП стало превышение скорости водителем одного из транспортных средств. Также не исключается версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

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Румыния, Поезд, Столкновение, Погибшие, Пострадавшие, Микроавтобус с пассажирами.
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