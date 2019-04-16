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Дуда предложил Макрону помощь в восстановлении Норт-Дама после пожара

Дуда предложил Макрону помощь в восстановлении Норт-Дама после пожара
14:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Польши Анджей Дуда в письме к президенту Франции Эмманюэлю Макрону предложил помощь в восстановлении пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам-де-Пари.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник направил письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с предложением помощи в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, которое ссылается на главу канцелярии президента Кшиштофа Щерского, А.Дуда предложил Э.Макрону помощь польских специалистов, обладающих колоссальным опытом в восстановлении объектов культурного наследия. В частности, масштабные реставрационные работы потребовались Польше после Второй мировой войны.

Также А.Дуда выразил сожаление в связи с этим происшествием. В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Украина выразила готовность помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Все по теме:

Пожар, Помощь, Президент Польши, Восстановление, Анджей Дуда, Собор Нотр-Дам де Пари.
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