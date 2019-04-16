Французский миллиардер выделит 100 миллионов евро на реставрацию Нотр-Дам де Пари

Новости мира: Муж Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 млн. евро (113 млн. долларов) на восстановление собора Парижской Богоматери.

В первый день Страстной недели по григорианскому календарю в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Пламя удалось потушить ближе к утру.

Крыша, шпиль и часы готического собора обвалились, но знаменитое здание устоит. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во вторник, 16 апреля, будет запущена национальная кампания по сбору средств на восстановление собора.

Одним из первых, кто отозвался на призыв президента Макрона и публично пообещал оказать поддержку, оказался муж голливудской актрисы Сальмы Хайек, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Франсуа-Анри Пино – один из богатейших людей Франции. Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит, в том числе, аукционный дом Christie’s. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

"Мой отец и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора. Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия", - заявил Пино.