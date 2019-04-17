Шаг к вступлению в НАТО: В Северной Македонии пройдут военные учения альянса

Новости мира: В Северной Македонии пройдут крупнейшие в истории страны учения.

Военные учения "Решительный удар", на которых будут отрабатывать взаимодействие боевые подразделения нескольких стран, должны стать шагом к вступлению Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Македонии, передает корреспондент Укринформа.

"По предложению министерства обороны, правительство Республики Северная Македония рассмотрело и приняло к сведению информацию о проведении военных учений. Это крупнейшие военные учения, когда-либо проводившиеся на территории нашей страны, в ходе которых наглядно и на практике будет продемонстрирована союзная поддержка членства Республики Северная Македония в НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие около 2000 военнослужащих Северной Македонии и столько же представителей военного командования США в Европе, а также 400 единиц различных видов военной техники.

Свое участие в маневрах подтвердили Албания, Болгария, Литва и Черногория.

Учения "Решительный удар" направлены на достижение оперативной совместимости военнослужащих разных стран с целью дальнейшего участия в операциях под руководством НАТО. Они пройдут с 20 мая по 15 июля.