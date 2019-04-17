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В Турции таксист вернул туристам забытые в машине 30 тысяч евро

В Турции таксист вернул туристам забытые в машине 30 тысяч евро
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Стамбуле двое туристов из Туниса забыли в такси сумку с 30 тысячами евро.

В Стамбуле двое туристов из Туниса забыли в такси сумку с 30 тысячами евро - и в тот же день водитель вернул ее забывчивым иностранцам.

Об этом информирует CNN Turk.

"Двое туристов-тунисцев, которые взяли такси из аэропорта Стамбула до отеля в районе Кумкапы, забыли в авто сумку с 30 тысячами евро. Водитель обнаружил ее, когда в машину садился следующий пассажир. И в тот же день вернул владельцам", - сообщает телеканал.

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20-летний водитель Хакан Канат в интервью турецким СМИ рассказал, что у него и в мыслях не было присвоить сумку - он больше беспокоился, сможет ли найти владельцев. Тунисцы поблагодарили таксиста за честность и вручили 100 евро в качестве вознаграждения.

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Турция, Такси, Стамбул, Деньги, Кумкапы.
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