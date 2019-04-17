Никогда не поздно: в Германии 100-летняя бывшая учительница идет в политики

Новости мира: В Германии в местный совет в Кирххаймболандене баллотируется 100-летняя бывшая учительница физкультуры Лизель Хайзе.

В Германии в прошлом учительница физкультуры Лизель Хайзе, недавно отметившая свой 100-лений юбилей, приняла решение баллотироваться на выборах в местный совет в Кирххаймболандене. Издание Deutsche Welle отмечает, что Хайзе обещает открыть бассейн в своем родном городе.

Отмечается, что 100-летняя немка, которая родилась вскоре после Первой мировой войны, не боится брать на себя ответственность за судьбу города, поэтому и приняла решение претендовать на пост главы городского совета после того, как местная общественная группа "Wir für Kibo" (Мы за Кирххаймболанден) предложила ей такую идею. Известно, что общественная группа требует большей прозрачности и участия общественности в местной политике. Хайзе надеется, что после долгих лет, на посту представителя горсовета, ей удастся реализовать и другие проекты.

Сообщается, что бывшая учительница физкультуры была очень огорчена принятым решением в 2011 году закрыть местный бассейн. Хайзе рассказала, что не по наслышке знает, как важно плавание не только для тела, но и духа, а особенно для здоровья детей. она отметила, что ее бывшие ученики также недовольны решением о закрытии бассейна в Кирххаймболандене.

Известно, что необычный кандидат в депутаты является проевропейским политиком, выступает против выхода Великобритании из Евросоюза и поддерживает молодежь со всего мира, которая борется против изменения климата.

Хайзе обеспокоена тем фактом, что общество стало "глухим". По ее словам, по телевизору в дневное время идет просто "бла, бла, бла". А интересные вещи, связанные с политикой, показывают, как правило ночью, когда работающие люди спят и поэтому они недостаточно проинформированы.

Томас Бок, глава инициативы "Wir Für Kibo", надеется, что популярность может помочь группе получить одно из 24 мест в городском совете. Отец Хайзе был членом городского совета до Второй мировой войны. Он провел в тюрьме 4 недели из-за критики разрушения синагог нацистским режимом. Бок рассказал, что стать членом совета Лизель Хайзе предложил ее сын, а не она сама так решила.

Отмечается, что женщина пользуется большой популярностью в городе, по случаю ее 100-летия сотни бывших учеников посетили ее дом, чтобы поздравить с юбилеем. Хайзе все жители описывают, как яркую, бодрую и красноречивую женщину. Отмечается, что 12 марта 2019 года ей исполнилось 100 лет. И по сей день она ежедневно ходит вверх и вниз по крутой улице перед своим домом, а вплоть до закрытия своего любимого бассейна Thielwoog в 2011 году плавала в любую погоду. А в 1939 году, когда ее мужа призвали на фронт и она не успела с ним попрощаться, так как опоздала на поезд, Хайзе проехала на велосипеде 133 километра от Хайльбронна (Heilbronn) до Кирххаймболандена (Kirchheimbolanden) за день. Сейчас у нее уже десять внуков и шесть правнуков.