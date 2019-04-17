Экс-комик и премьер Словении Шарец отреагировал на участие Зеленского в выборах

Новости Украины: Премьер-министр Словении Марьян Шарец, в прошлом комик, заявил, что у комиков и актеров очень много общих черт с политиками.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец, до политической карьеры работавший комиком, прокомментировал участие в президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского.

В интервью местному изданию Delo, политик рассказал, что рад тем фактом, что Словения является не единственной страной, которая идет по этому пути.

По словам премьер-министра, у актеров и комиков много общих черт с политиками. Он отметил, что для того, чтобы играть в комедии, нужно много учитывать, много наблюдать, исследовать персонажей, а это нелегкая задача.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец стал популярным благодаря комическому образу крестьянина из Словении Ивана Серпентиншека, который рассказывал о понятных для рядовых словаков проблемах и высмеивал политиков страны. До того, как занять пост премьер-министра Словении, он дважды занимал должность мера города Камник, население которого составляет всего 12 тысяч человек.

Отмечается, что в 2017 году Марьян Шарец прошел во второй тур президентских выборов, но проиграл действующему главе государства. Несмотря на это, уже через год его партия на парламентских выборах заняла второе место и