В Польше дети до 18 лет с лета будут получать 500 злотых в месяц

Новости мира: В Польше детям и молодежи до 18-лет правительство с 1 июля будет выплачивать по 500 злотых (свыше 100 евро) в месяц, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Правительство Польши приняло законопроект, согласно которому с 1 июля 2019 года все дети и молодежь до 18-ти лет в Польше станут получать 500 злотых (более 100 евро) в месяц. Примечательно, что до этого такая помощь предназначалась только на второго и каждого последующего ребенка в семье.

В правительстве рассказали, что такое решение было принято с целью улучшения общей демографической и экономической ситуации. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал расширение программы "Семья 500+" ответом на риск ослабления роста ВВП.

Моравецкий прогнозирует, что такое решение послужит улучшению демографии в Польше. По его словам, в будущем польская молодежь будет работать и пенсию граждан, и на экономическое развитие всей страны.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская сообщила, что программа "Семья 500+" уже влияет на демографию. На данный момент, показатель рождаемости в стране составляет 1,45, он самый высокий с 1997 года. По предварительным данным, помощь получат почти 7 млн детей. Расходы из государственного бюджета возрастут на 9,5 миллиарда злотых.