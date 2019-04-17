Нидерланды готовятся отменить безвиз для Албании

Новости мира: Правительство Нидерландов просит приостановить безвиз для граждан Албании.

Парламент Нидерландов проголосовал за решение поручить правительству обратиться с требованием к Брюсселю о возобновлении визового режима для граждан Албании, который был отменен в 2010 году

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NOS.

Депутаты мотивировали такое решение тем, что только так можно бороться с криминальными албанскими бандами в Нидерландах.

При рассмотрении вопроса были приведены цифры, которые свидетельствовали, что в 2010 году по подозрению в совершении преступлений задержали около 100 албанцев, тогда как в 2016 - 720, в 2017 - 440. Также сообщалось, что албанские криминальные группы играют ключевую роль в торговле наркотиками и отмывании денег.

Решение не является обязательным для правительства Нидерландов. Глава МИД Стеф Блок уже заявил, что в Брюсселе с таким запросом нет шансов, поскольку для приостановления безвиза требуется решение стран-членов.

В Еврокомиссии сегодня заявили, что знают о требовании нидерландских депутатов, однако никаких официальных запросов по этому поводу не получали.

"Еврокомиссии известно о решении парламента Нидерландов, но существует специальная процедура для введения механизма приостановления безвизового режима, и мы не получали ни от одной страны просьбу о запуске этого механизма. В случае получения такого запроса мы проанализируем его, оценим и решим, нужны ли такие действия", - сказала пресс-секретарь ЕК Наташа Берто.

Она напомнила, что в декабре Еврокомиссия опубликовала отчет о балканских странах, имеющих безвиз с ЕС, в котором указано, что все они, в том числе Албания, соответствуют требованиям, предъявляемым для безвизового режима