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Сербия начала работы по сооружению части Турецкого потока

Сербия начала работы по сооружению части Турецкого потока
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Сербия запустила процесс строительства части Турецкого потока.

Сербия запустила процесс сооружения участка газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа в Западную Европу Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы сербского МИД Ивицы Дачича.

"Мы не будем ждать, пока Болгария завершит свой участок трубопровода. Мы уже начали работы по сооружению нашей части Турецкого потока", - заявил Ивица Дачич во время визита в Москву 17 апреля.

"Турецкий поток" или TurkStream будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, в обход Украины и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию в страны Западной Европы. Сербское энергетическое агентство официально одобрило строительство сербской части "Турецкого потока" 5 марта.

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По словам сербских чиновников, строительство трубопровода по территории Сербии протяженностью 403 км завершиться к концу этого года и обойдется в около 1,4 млрд евро. Как известно, российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что решение о прокладке "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только после надежных гарантий того, что ЕС не будет препятствовать поставке газа по этому маршруту.

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Строительство, Газопровод, Сербия, Участок, Турецкий поток, Начала.
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