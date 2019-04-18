Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ

Новости мира: ЕС и Россия продлят действия соглашения о сотрудничестве в научной и технической сфере.

Европейский парламент проголосовал за необходимость продолжения сотрудничества в научной и технической сфере с Российской Федерацией.

За это решение в среду проголосовали 527 евродепутатов против 26, сообщает "Европейская правда".

В частности, решение касается необходимости продления еще на 5 лет действия соглашения о сотрудничестве в научной и технической сфере ЕС и России. Это одна из немногих сфер, которые не подпадают под антироссийские санкции Европейского союза. Окончательное решение о продлении соглашения должен принять Совет министров ЕС.

Напоминаем, в Польше коалиция оппозиционных партий начала кампанию перед выборами в Европарламент, заявляя, что правящая евроскептическая партия "Право и справедливость" (ПиС) может вывести страну из Европейского Союза.