Скачать
Четверг, 18.04.2019
Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома
Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома
Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ
Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ
Манчестер Сити победил Тоттенхэм, но покинул Лигу чемпионов
Манчестер Сити победил Тоттенхэм, но покинул Лигу чемпионов
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт

Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ

Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ
01:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: ЕС и Россия продлят действия соглашения о сотрудничестве в научной и технической сфере.

Европейский парламент проголосовал за необходимость продолжения сотрудничества в научной и технической сфере с Российской Федерацией.

За это решение в среду проголосовали 527 евродепутатов против 26, сообщает "Европейская правда".

В частности, решение касается необходимости продления еще на 5 лет действия соглашения о сотрудничестве в научной и технической сфере ЕС и России. Это одна из немногих сфер, которые не подпадают под антироссийские санкции Европейского союза. Окончательное решение о продлении соглашения должен принять Совет министров ЕС.

Напоминаем, в Польше коалиция оппозиционных партий начала кампанию перед выборами в Европарламент, заявляя, что правящая евроскептическая партия "Право и справедливость" (ПиС) может вывести страну из Европейского Союза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Европарламент, РФ, Наука, Научно-технический.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
04 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
05 Тимошенко призывает Зеленского и Порошенко "прекратить политический передоз"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сербия начала работы по сооружению части Турецкого потока
Сербия начала работы по сооружению части Турецкого потока
ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”
ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”
США вводят ограничения на поездки американцев на Кубу
США вводят ограничения на поездки американцев на Кубу
&quot;Он не был пьян&quot;: Стали известны детали госпитализации Дмитрия Быкова
"Он не был пьян": Стали известны детали госпитализации Дмитрия Быкова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь